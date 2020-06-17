Олейник проведет следующий бой в UFC против Льюиса

ТАСС, 17 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Деррика Льюиса 8 августа. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Ранее Олейник сообщил ТАСС, что отказался от боя с Льюисом в июне и предложил перенести поединок на более поздний срок. "Получил новый контракт на бой. 8 августа главный бой вечера пройдет против Деррика Льюиса", - сказал россиянин.

Олейник в мае победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. В активе 42-летнего спортсмена 59 побед, 13 поражений и одна ничья. В послужном списке 35-летнего Льюиса 23 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В октябре 2018 года Льюис нокаутировал россиянина Александра Волкова.