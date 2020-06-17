{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Олейник проведет следующий бой в UFC против Льюиса

Поединок состоится 8 августа
Алексей Олейник Николай Галкин/ТАСС
Описание
Алексей Олейник
© Николай Галкин/ТАСС

ТАСС, 17 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Деррика Льюиса 8 августа. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Ранее Олейник сообщил ТАСС, что отказался от боя с Льюисом в июне и предложил перенести поединок на более поздний срок. "Получил новый контракт на бой. 8 августа главный бой вечера пройдет против Деррика Льюиса", - сказал россиянин.

Олейник в мае победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. В активе 42-летнего спортсмена 59 побед, 13 поражений и одна ничья. В послужном списке 35-летнего Льюиса 23 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В октябре 2018 года Льюис нокаутировал россиянина Александра Волкова.

Теги
ММА
ММА
Ахмедов проведет бой с бывшим чемпионом UFC Вайдманом
Поединок пройдет 8 августа
Читать полностью