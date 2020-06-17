"Барселона" победила "Леганес" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Барселоны" обыграли "Леганес" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы в матче забили Ансу Фати (42-я минута) и Лионель Месси (69, с пенальти). На 65-й минуте главный арбитр встречи отменил гол нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, зафиксировав офсайд.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав третью победу подряд, в активе каталонского клуба 64 очка после 29 матчей. "Леганес" занимает последнюю строчку, имея в активе 23 очка после 29 встреч.

В следующем туре "Барселона" 19 июня в гостях встретится с "Севильей". "Леганес" в этот же день на выезде встретится с "Мальоркой".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.