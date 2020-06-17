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Футбол в Испании

"Барселона" победила "Леганес" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Барселоны" Ансу Фати и "Леганеса" Аитор Руибаль EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ
Описание
Футболисты "Барселоны" Ансу Фати и "Леганеса" Аитор Руибаль
© EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Барселоны" обыграли "Леганес" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы в матче забили Ансу Фати (42-я минута) и Лионель Месси (69, с пенальти). На 65-й минуте главный арбитр встречи отменил гол нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, зафиксировав офсайд.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав третью победу подряд, в активе каталонского клуба 64 очка после 29 матчей. "Леганес" занимает последнюю строчку, имея в активе 23 очка после 29 встреч.

В следующем туре "Барселона" 19 июня в гостях встретится с "Севильей". "Леганес" в этот же день на выезде встретится с "Мальоркой".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона29204569-3164
2Реал28178352-2059
3Севилья29149642-3051
4Реал Сосьедад28145946-3447
5Хетафе29138838-2747
6Атлетико281113432-2246
7Вильярреал291351146-3844
8Валенсия281110739-4043
9Гранада281251135-3341
10Атлетик Бильбао28911830-2438
11Осасуна28811935-3935
12Леванте291051434-4235
13Бетис28891138-4533
14Вальядолид287111025-3432
15Алавес28881229-3932
16Эйбар28761528-4427
17Сельта285111222-3526
18Мальорка29741828-4925
19Эспаньол29591525-4624
20Леганес29581622-4323

 

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