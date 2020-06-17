"Барселона" победила "Леганес" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Барселоны" обыграли "Леганес" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голы в матче забили Ансу Фати (42-я минута) и Лионель Месси (69, с пенальти). На 65-й минуте главный арбитр встречи отменил гол нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, зафиксировав офсайд.
"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав третью победу подряд, в активе каталонского клуба 64 очка после 29 матчей. "Леганес" занимает последнюю строчку, имея в активе 23 очка после 29 встреч.
В следующем туре "Барселона" 19 июня в гостях встретится с "Севильей". "Леганес" в этот же день на выезде встретится с "Мальоркой".
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|29
|20
|4
|5
|69-31
|64
|2
|Реал
|28
|17
|8
|3
|52-20
|59
|3
|Севилья
|29
|14
|9
|6
|42-30
|51
|4
|Реал Сосьедад
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|5
|Хетафе
|29
|13
|8
|8
|38-27
|47
|6
|Атлетико
|28
|11
|13
|4
|32-22
|46
|7
|Вильярреал
|29
|13
|5
|11
|46-38
|44
|8
|Валенсия
|28
|11
|10
|7
|39-40
|43
|9
|Гранада
|28
|12
|5
|11
|35-33
|41
|10
|Атлетик Бильбао
|28
|9
|11
|8
|30-24
|38
|11
|Осасуна
|28
|8
|11
|9
|35-39
|35
|12
|Леванте
|29
|10
|5
|14
|34-42
|35
|13
|Бетис
|28
|8
|9
|11
|38-45
|33
|14
|Вальядолид
|28
|7
|11
|10
|25-34
|32
|15
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|29-39
|32
|16
|Эйбар
|28
|7
|6
|15
|28-44
|27
|17
|Сельта
|28
|5
|11
|12
|22-35
|26
|18
|Мальорка
|29
|7
|4
|18
|28-49
|25
|19
|Эспаньол
|29
|5
|9
|15
|25-46
|24
|20
|Леганес
|29
|5
|8
|16
|22-43
|23