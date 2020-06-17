"Локомотив" проведет матч с "Оренбургом" в футболках с надписью "Спасибо врачам"

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки "Локомотива" проведут матч 23-го тура Тинькофф - чемпионата России против "Оренбурга" в футболках с надписью с благодарностью врачам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

Российская премьер-лига (РПЛ) 9 июня сообщила о том, что игры 23-го тура чемпионата страны будут посвящены врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На первые игры после паузы в турнире клубы пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи и проведут различные акции в их поддержку.

"Локомотив" в матче 23-го тура РПЛ против "Оренбурга" сыграет в футболках "Спасибо врачам", - сообщили в пресс-службе "Локомотива". В "Оренбурге" отметили, что эта акция является регламентированной со стороны премьер-лиги - она относится к хозяевам встреч 23-го тура.

Матч "Локомотив" - "Оренбург"пройдет в Москве 21 июня, начало - 17:30 мск. После 22 туров железнодорожники с 41 очком занимают второе место в РПЛ, оренбуржцы располагаются на 13-й строчке таблицы (23 очка).