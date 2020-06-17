Беглов: перенос финала Лиги чемпионов позволит Петербургу лучше к нему подготовиться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Перенос из-за коронавируса на год финального матча Лиги чемпионов, который планировалось провести в Санкт-Петербурге в 2021 году, позволит городу лучше сосредоточиться на его подготовке. Так прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) губернатор Петербурга Александр Беглов, передала в среду пресс-служба городской администрации.

"После успеха Кубка Конфедераций в 2017 году, грандиозного чемпионата мира в 2018 году и предстоящего Евро-2020 нашему городу очень важно провести на высоком уровне решающий поединок главного клубного турнира Европы и добавить еще один бриллиант в футбольную корону Петербурга. Поэтому в 2022 году сосредоточим все наши силы, знания и опыт на подготовке к финалу Лиги чемпионов", - передала пресс-служба слова Беглова.

В Смольном напомнили, что ранее из-за пандемии коронавируса на 2021 год были сдвинуты сроки проведения финального турнира чемпионата Европы по футболу, и Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. В этой связи решение о переносе финала Лиги чемпионов дает городу возможность отдельно подготовиться к двум турнирам.

"Поддерживаем это решение. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд", - процитировала пресс-служба Беглова.