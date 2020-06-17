От печали до радости. УЕФА объявил о переносе финала ЛЧ в Петербурге и рестарте еврокубков

Сезоны в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут доиграны в формате "Финала восьми" в Португалии и Германии соответственно

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скорректировал планы относительно своих главных клубных турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы - на ближайшие годы с учетом последствий пандемии коронавируса. В нынешнем сезоне турниры будут доиграны в особом формате, а финал Лиги чемпионов - 2021 в Санкт-Петербурге перенесен на год.

Российский финал попал в категорию перенесенных не единственным. Все дело в том, что из-за серьезной паузы, вызванной коронавирусом, доиграть текущий сезон еврокубков в классическом формате с традиционным финалом оказалось невозможно. В результате исполком УЕФА принял решение сдвинуть сроки всех запланированных финалов на год вперед - так, финал в Стамбуле пройдет в 2021-м, в Санкт-Петербурге - в 2022-м, в Мюнхене - в 2023-м, в Лондоне - в 2024-м. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов отметил, что перенос не создаст дополнительных проблем при организации финального матча. "Правительство Санкт-Петербурга готово обеспечить его организацию в полном объеме возложенных обязательств. Существенных трудностей перенос не вызовет", - сказал Кириллов ТАСС. Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин в беседе с журналистами рассказал, что вопрос использования паспорта болельщика (Fan-ID) на финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в настоящее время обсуждается с Минкомсвязью. "Мы уже начали обсуждать это с уполномоченными органами, в том числе с Минкомсвязью, в контексте финала Лиги чемпионов, - сказал он. - Теперь это обсуждение можно провести в более спокойном режиме". Еще одно футбольное соревнование в России, запланированное на ближайшее время, - Суперкубок УЕФА 2023 года - в настоящее время переносить не планируется. "Суперкубок УЕФА 2020 года должен был пройти в Порту, но состоится 24 сентября в Будапеште, - сказал заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти. - Места проведения следующих розыгрышей Суперкубка УЕФА - в Белфасте в 2021 году, в Хельсинки в 2022-м и в Казани в 2023-м - сохранятся". "Финал восьми" - разовая акция В нынешнем сезоне еврокубки, прерванные на стадии плей-офф, будут доиграны в формате отдельных финальных турниров. На текущий момент предполагается, что встречи пройдут без зрителей. Исполком УЕФА постановил организовать отдельный "Финал восьми" по нокаут-системе для клубов Лиги чемпионов, который пройдет в Лиссабоне с 12 по 23 августа. На данный момент определились четыре четвертьфиналиста турнира, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи, эти встречи будут доиграны 7-8 августа, решение о месте их проведение пока не принято.

Глава УЕФА Александер Чеферин отметил, что Португалия получила право провести "Финал восьми", так как первой заявила о готовности взяться за его организацию. "Федерация футбола Португалии первой обратилась к нам и объявила о готовности принять турнир, - сказал он. - Сказали, что находятся в контакте с правительством и смогут легко организовать. И не надо думать, что за право проведения турнира была драка между Англией, Германией, Испанией и Португалией". Регламент Лиги Европы отличается лишь широтой географии - в сущности это все тот же "Финал восьми", но только проводиться он будет на территории сразу нескольких германских городов - Гельзенкирхена, Дуйсбурга, Дюссельдорфа и Кёльна. Матчи пройдут с 10 по 21 августа, финал будет сыгран в Кёльне. Оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 5-6 августа, пока не определено, где пройдут эти встречи - в Германии или на полях хозяев этих матчей. В противостояниях, в которых не был сыгран первый матч, победители будут определяться по результатам одной встречи, в остальных - по результатам двух. Что же касается финалов турнира, то, как и в случае с Лигой чемпионов, они сдвинутся на год вперед - Гданьск теперь примет решающий матч турнира в следующем году, в 2022 году финал Лиги Европы пройдет в Севилье, в 2023-м - в Будапеште. При этом в УЕФА отметили, что нынешний формат точно не станет базовым для следующих сезонов. "Нет, - сказал Чеферин в ответ на вопрос, планирует ли УЕФА сделать нынешний формат постоянным. - Это, конечно, интересный формат, но мы вынуждены его применить в этом году, чтобы успеть доиграть сезон из-за кризиса, связанного с коронавирусом". Кроме того, изменениям были подвергнуты и матчи квалификации еврокубков следующего сезона. "В следующем сезоне квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в формате одноматчевого противостояния", - сказал Маркетти. В пресс-релизе УЕФА отмечается, что раунд плей-офф Лиги чемпионов (последний раунд квалификации) пройдет в формате двухматчевого противостояния. Сорокин ожидает, что Евро-2020 пройдет со зрителями Исполком УЕФА обсудил ситуацию с перенесенным на 2021 год чемпионатом Европы, ряд матчей которого должен принять Санкт-Петербург. Было подтверждено, что турнир пройдет в тех же 12 городах, что и было запланировано. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с ТАСС заявил, что не сомневался в таком развитии событий.