Карантин вместо футбола. У шести игроков "Ростова" обнаружен коронавирус

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" за два дня до первого матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после связанной с пандемией коронавируса паузы ушел на двухнедельный карантин. Это произошло после того, как у шести игроков тест на коронавирус дал положительный результат.

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В пресс-службе отметили, что в близком контакте с зараженными находились 42 сотрудника "Ростова", среди них игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. За полмесяца команда под руководством главного тренера Валерия Карпина должна была провести три матча: на выезде с "Сочи" (19 июня), а также дома с тульским "Арсеналом" (27 июня) и "Краснодаром" (1 июля). На данный момент она занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 12 очков. Еще 7 июня заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС), директор по развитию организации Максим Митрофанов в эфире радиостанции "Маяк" заявил, что команды не будут снимать с чемпионата после возобновления турнира в случае обнаружения новых случаев заражения коронавирусом. "Команда может допускаться до матча при наличии в заявке на игру 16 полевых игроков и двух вратарей; список можно расширить, включив туда игроков из клубных академий, вторых команд, - сказал он. - Пока мы не рассматриваем варианты, что чемпионат не может быть доигран. В случае неприятных ситуаций, связанных с коронавирусом, команде может быть засчитано поражение, но снимать из-за этого мы никого не будем".

Подтверждение словам Митрофанова есть в регламенте по возобновлению чемпионата России. Пункт 3.2.3 данного документа гласит следующее: "Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей". Регламент полностью и этот пункт в частности поддержали клубы премьер-лиги на их собрании, его утвердил РФС. На данный момент ни РФС, ни РПЛ никак не прокомментировали ситуацию с карантином в "Ростове". "Ростов" по-прежнему выступает за рестарт сезона Президент дончан Арташес Арутюнянц через клубную пресс-службу выступил с заявлением, в котором отметил, что "Ростов" был и остается приверженцем возобновления чемпионата России. "Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт, но жизнь вносит свои коррективы, - сказал он. - У нас шестеро заболевших, это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ, при этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин".

"Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле. Мы желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление, надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков", - добавил Арутюнянц. Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко в разговоре с ТАСС отметил, что его команда, несмотря на сообщения из "Ростова", продолжает готовиться к запланированной на 19 июня игре. "Мы готовимся к игре в штатном режиме, если игроки "Ростова" смогут прибыть на матч, то игра состоится", - сказал собеседник агентства. Надежда на ошибочно положительные тесты С середины мая, когда в РПЛ был официально зафиксирован первый случай заражения коронавирусом (инфекция была выявлена у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана), болезнь диагностировали в восьми клубах из 16. Помимо московского клуба, речь идет о казанском "Рубине", московском "Динамо", "Краснодаре", "Оренбурге", екатеринбургском "Урале", московском "Спартаке" и "Ростове". Последний случай стал самым массовым. В клубе из столицы Татарстана также в списке столкнувшихся с заражением коронавирусом значится шесть человек, но они заболевали в разное время, а у четверых выявили антитела.