СМИ: чемпион мира по футболу Педро перейдет из "Челси" в "Рому"

ТАСС, 18 июня. Испанский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Педро перейдет в итальянскую "Рому". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

По информации источника, 32-летний футболист намерен покинуть лондонский клуб. Контракт испанца рассчитан до 30 июня.

Педро выступает за "Челси" с августа 2015 года, за это время он провел в составе клуба 201 матч во всех турнирах, в которых забил 43 мяча и отдал 28 результативных передач, став победителем чемпионата и Кубка Англии, а также Лиги Европы. Педро до "Челси" выступал за испанскую "Барселону", с которой пять раз становился чемпионом страны и три раза победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Испании на его счету 65 матчей и 17 голов, он становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012).