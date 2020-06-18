{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Футболист "Лейпцига" Вернер подписал контракт с "Челси"

Детали соглашения с 24-летним футболистом не разглашаются
Тимо Вернер Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Тимо Вернер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 18 июня. Нападающий немецкого футбольного клуба "Лейпциг" Тимо Вернер подписал контракт с английским "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

Детали соглашения с 24-летним футболистом не разглашаются. Отмечается, что Вернер завершит этот сезон в "Лейпциге".

"Я рад подписать контракт с "Челси" и присоединиться к этому замечательному клубу. Я, конечно, хочу поблагодарить "Лейпциг", клуб и болельщиков за четыре фантастических года. Ты навсегда останешься в моем сердце. Я с нетерпением жду следующего сезона с моими новыми товарищами по команде, моим новым менеджером и, конечно, болельщиками", - сказал Вернер.

Вернер выступает за "Лейпциг" с 2016 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €64 млн. В текущем сезоне он провел 40 матчей, забив 31 гол и отдав 12 голевых передач. За сборную Германии Вернер провел 29 матчей, отличившись 11 раз. В 2017 году в составе немецкой команды он завоевал Кубок конфедераций.

Кризис в российской легкой атлетике
Балахничев настроен доказать свою невиновность в Европейском суде по правам человека
Французская прокуратура требует четырехлетнего тюремного заключения для бывшего главы ВФЛА по делу о коррупции и получении взяток с целью сокрытия допинговых дел российских легкоатлетов
Читать полностью