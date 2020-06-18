Коронавирус не обнаружен среди членов сборной России по скелетону

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тесты на коронавирусную инфекцию членов сборной России по скелетону дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил старший тренер российской сборной Денис Алимов.

15 июня российская команда начала первый тренировочный сбор на сочинской базе "Юг-Спорт". На сбор прибыли все ведущие скелетонисты страны, за исключением олимпийского чемпиона Александра Третьякова, который решил пропустить первый сбор и готовится к сезону у себя дома в Красноярске.

"Сборная России по скелетону успешно прошла повторное тестирование на коронавирус. Только что мне пришли результаты, все спортсмены здоровы. Сегодня мы выходим на стадион и начинаем полноценные тренировки", - сказал Алимов.

Главным стартом сезона-2020/21 станет чемпионат мира, который пройдет в середине февраля в американском Лейк-Плэсиде.