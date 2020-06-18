Юрист, представляющий ОКР в споре WADA и РУСАДА, вошел в апелляционную инстанцию УЕФА

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Швейцарский юрист Клод Рамони, который будет представлять Олимпийский комитет России (ОКР) в споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS), вошел в апелляционную инстанцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Рамони был выдвинут Ассоциацией европейских клубов. Также в инстанцию вошли Марта Круш и Пьер Франсуа.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

24 декабря 2019 года исполком ОКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны, интересы ОКР в суде было доверено представлять Рамони. Заседание по делу WADA и РУСАДА пройдет 2-5 ноября.