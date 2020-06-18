РФС не обсуждает вопрос по увеличению количества зрителей до 30% на матчах РПЛ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не обсуждает на данный момент вопрос об увеличении количества зрителей на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги до 30% от общей вместимости стадиона. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Сезон в РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России, первая игра состоится 19 июня. На матчах будет разрешено присутствие зрителей, их численность не должна превышать 10% от вместимости стадиона. Окончательное решение по присутствию болельщиков принимают местные власти.

"Мы очень благодарны тем, кто позволил нам играть с болельщиками. На данный момент мы не обсуждаем вопрос об увеличении до 30%. После того, как пройдет первый тур, мы проведем консультации. Наша задача - максимально аккуратно реализовать то, что нам дано властями и Роспотребнадзором", - сказал Алаев.