Баннеры в поддержку врачей будут размещены на стадионах на матчах 23-го тура РПЛ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Баннеры, посвященные врачам, будут размещены на всех аренах, где пройдут матчи ближайшего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин.

Ранее было объявлено, что предстоящий 23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Клубы премьер-лиги пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи и проведут различные акции в их поддержку.