В "Тамбове" заявили, что глава региона взял под личный контроль реконструкцию арены клуба

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин взял под личный контроль реконструкцию стадиона "Спартак", на котором планируется проведение домашних матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Тамбов". Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

16 июня "Тамбов" получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года. В сезоне-2019/20 клуб из Тамбова проводил домашние матчи на стадионах "Мордовия-Арена" в Саранске и "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне играла в Олимп - Футбольной национальной лиге, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ. Президент РПЛ Сергей Прядкин выразил надежду, что реконструкция арены будет завершена осенью.

"Планируем сыграть в этом году, говорят, что это реально. Губернатор взял все под личный контроль", - сказал Худяков.

"Пока речь идет о временном проведении матчей в Нижнем Новгороде", - ответил спортивный директор "Тамбова" на вопрос о том, будет ли рассматриваться вариант обмена с "Нижним Новгородом".

"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.