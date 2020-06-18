Тренер сборной по тхэквондо рассказал о форме спортсменов на первом сборе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по тхэквондо в разном состоянии подошли к первому централизованному учебно-тренировочному сбору, у всех были разные возможности для тренировок во время самоизоляции. Об этом ТАСС в четверг рассказал главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

Тренировочный сбор национальной команды стартовал в Кисловодске 14 июня. Тхэквондисты сдали первый тест на коронавирус, результаты у всей команды были отрицательными.

"Пока рано говорить о форме спортсменов. Они приехали в разном состоянии, у всех были разные возможности для тренировок в регионах, - отметил Иванов. - С этого года команда спортсменов-олимпийцев и дублеров перед каждым тренировочным мероприятием сдавала тесты [для учета физических показателей]. Тут тоже выберем время и обязательно протестируем, чтобы понимать в каком состоянии находятся спортсмены".

Специалист добавил, что спортсмены соблюдают рекомендации министерства спорта и Роспотребнадзора по проведению тренировок.

"Есть рекомендации министерства спорта по проведению тренировочных мероприятий, есть ряд ограничений, например нужно постараться минимизировать плотный контакт. Но у нас вид спорта контактный, поэтому исключить такие процессы нельзя. Еще существует ряд требований к тренировкам в тренажерном зале, для таких занятий нужно использовать маски", - рассказал Иванов.

"Действуют ограничения по нахождению на территории базы, точнее по перемещениям. За территорию, само собой, нельзя. Сейчас там идет строительство легкоатлетического манежа, но он огорожен таким образом, чтобы спортсмены, тренеры и рабочие никак не пересекались", - добавил собеседник агентства.