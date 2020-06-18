Пятанов назначен главным тренером фарм-клуба московского "Динамо" в ВХЛ

ТАСС, 18 июня. Андрей Пятанов назначен на пост главного тренера подмосковного клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Динамо", который входит в систему одноименной московской команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

18 июня совет директоров московского "Динамо" утвердил тренерские составы всех подконтрольных команд. Тренерские штабы команд КХЛ и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) остались без изменений. Пятанов же сменил на посту главного тренера клуба ВХЛ Сергея Орешкина. Помогать 61-летнему специалисту будут старший тренер Сергей Петренко, тренер Юрий Панов, тренер вратарей Антон Зеленов и тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко.

Кроме того, совет директоров "Динамо" утвердил переезд команды ВХЛ из Твери в Красногорск. Команда будет выступать на "Красногорск-Арене им. В. В. Петрова". Там же будет играть и клуб МХЛ. В новом сезоне команды будут выступать под следующими названиями: "Динамо" Московская область (ВХЛ) и МХК "Динамо" Москва (МХЛ).

Пятанов в составе "Динамо" становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР. После завершения карьеры он занялся тренерской деятельностью, тренировал молодежную и вторую команды "Динамо", а также входил в тренерские штабы команд КХЛ "Северсталь" (Череповец), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Спартак" (Москва), "Адмирал" (Владивосток) и "Лада" (Тольятти).

Сезоны КХЛ, ВХЛ и МХЛ были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. "Динамо" по итогам регулярного чемпионата ВХЛ заняло десятое место в турнирной таблице конференции 1 и не сумело попасть в плей-офф.