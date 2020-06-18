Маргарита Мамун проведет онлайн-тренировку в Международный олимпийский день

ТАСС, 18 июня. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун проведет онлайн-тренировку в рамках празднования Международного олимпийского дня. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Празднование Международного олимпийского дня продолжается с 15 июня в онлайн-формате. На протяжении недели Олимпийская команда России в лице Мамун, а также двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяны Волосожар и Максима Транькова, олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова, серебряного призера Олимпийских игр по плаванию Александра Сухорукова, бывшего игрока сборной России по футболу Дмитрия Булыкина и членов команды России по скейтбордингу Лилии Суханьковой и Алишера Содыкова будет проводить онлайн-тренировки с болельщиками, следить за которыми можно в соцсетях ОКР. По итогам недели лучшие участники и их наставники будут награждены памятными призами.

В заключительный день празднования 23 июня Мамун проведет онлайн-тренировку в рамках глобального проекта Международного олимпийского комитета (МОК). Марафон продолжится в течение всего Международного олимпийского дня. Каждый час знаменитые спортсмены по всему миру будут показывать базовые упражнения для пользователей соцсетей.

Мамун 24 года, она объявила о завершении карьеры после Олимпийских игр 2016 года, где завоевала золото в многоборье. В активе спортсменки семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре - первенства Европы.

Международный олимпийский день был утвержден МОК в 1948 году. Он отмечается ежегодно 23 июня.