МПК призвал организаторов US Open изменить решение об исключении соревнований колясочников

ТАСС, 18 июня. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс призвал организаторов Открытого чемпионата США (US Open) пересмотреть решение об исключении из программы турнира соревнований теннисистов-колясочников. Комментарий главы МПК приводит пресс-служба организации.

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября. Организаторы турнира ранее заявили, что в связи с пандемией коронавируса теннис на инвалидных колясках не войдет в программу соревнований.

"МПК разочарован решением US Open не включать теннис в инвалидных колясках в программу сентябрьского турнира, это решение по праву расстроило и разозлило многих спортсменов, - сказал Парсонс. - Мы настоятельно рекомендуем организаторам пересмотреть это решение, которое потенциально может дискредитировать многолетнюю работу по продвижению и популяризации тенниса на инвалидных колясках".

"Мы понимаем, что пандемия коронавируса поставила перед организаторами спортивных мероприятий по всему миру множество проблем, но они не должны использоваться в качестве предлога для дискриминации группы игроков и не предлагают инклюзивного соревнования для всех. У нас не должно быть ситуации, когда спортсменам запрещено участвовать в спортивных соревнованиях из-за расы, пола, национальности или сексуальной ориентации, их не следует снимать с соревнований только из-за того, что они играют в инвалидной коляске", - добавил глава МПК.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, теннис на инвалидных колясках вошел в программу турнира в 2005 году. Теннис в инвалидных колясках входит в программу Паралимпийских игр.