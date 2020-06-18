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Футбол в России

Капитаны клубов РПЛ поблагодарили медработников за борьбу с коронавирусом

Предстоящий тур чемпионата России будет посвящен врачам

ТАСС, 18 июня. Капитаны клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) записали видеообращение, в котором поблагодарили медработников, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Видео опубликовано на Youtube-канале РПЛ.

23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Клубы премьер-лиги пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи и проведут различные акции в их поддержку. Ряд клубов выделил медработникам бесплатные билеты на посещение матчей.

' РПЛ'

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660 человек.

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