Капитаны клубов РПЛ поблагодарили медработников за борьбу с коронавирусом

ТАСС, 18 июня. Капитаны клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) записали видеообращение, в котором поблагодарили медработников, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Видео опубликовано на Youtube-канале РПЛ.

23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Клубы премьер-лиги пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи и проведут различные акции в их поддержку. Ряд клубов выделил медработникам бесплатные билеты на посещение матчей.