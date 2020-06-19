Карпин отказался оценивать договоренность о проведении матча "Сочи" - "Ростов" 19 июня

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин отказался оценивать договоренность о проведении матча между его командой и "Сочи" в рамках 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Карпин сообщил ТАСС.

"Ростов" 17 июня объявил о том, что команда уходит на двухнедельный карантин. Такое решение было связано с тем, что шесть игроков основного состава дончан заразились коронавирусом. На следующий день "Сочи" выступил с официальным заявлением о том, что клуб отказывается переносить встречу, несмотря на то, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал альтернативную дату проведения встречи - 19 июля. В пятницу за 10 часов до начала матча "Сочи" объявил о том, что первая игра команды после связанной с пандемией коронавируса паузы состоится в указанные сроки.

"Никакой оценки. Без комментариев", - сказал Карпин. Вместе с тем главный тренер "Ростова" не стал уточнять, в каком составе "Ростов" будет играть против "Сочи", учитывая тот факт, что основной состав команды находится на карантине.

Матч "Сочи" - "Ростов" пройдет на стадионе "Фишт", начало - 20:00 мск.

Сезон в РПЛ был прерван из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30 запланированных. На данный момент "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Сочи" располагается на 12-й строчке, в его активе 24 очка.