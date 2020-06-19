СМИ: "Бавария" готова рассмотреть вариант продажи футболиста Алабы

ТАСС, 19 июня. Немецкий футбольный клуб "Бавария" готов расстаться с австрийским защитником Давидом Алабой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

Соглашение 27-летнего футболиста с клубом истекает 30 июня 2021 года. "Бавария" готова продать игрока, если с ним не удастся продлить контракт. На австрийца, в частности, претендует французский ПСЖ.

Алаба является игроком "Баварии" с 2009 года. В составе мюнхенцев он восемь раз выиграл чемпионат Германии, по пять раз - Кубок и Суперкубок Германии, становился победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.