СМИ: "Ак Барс" примет участие в Кубке Шпенглера 2020 года

ТАСС, 19 июня. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" выступит в следующем розыгрыше Кубка Шпенглера. Об этом сообщает швейцарская газета Le Matin.

"Ак Барс" впервые примет участие в турнире. Расписание Кубка Шпенглера станет известно после официального подтверждения всех участников.

В турнире по традиции примут участие швейцарский "Давос" и сборная Канады. Также в нем выступят швейцарский клуб "Амбри-Пиотта", чешская "Спарта" и финский "КооКоо".

Кубок Шпенглера - старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.