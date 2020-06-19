{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

СМИ: "Ак Барс" примет участие в Кубке Шпенглера 2020 года

Расписание турнира станет известно после официального подтверждения всех участников
Хоккеисты "Ак Барса" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Ак Барса"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" выступит в следующем розыгрыше Кубка Шпенглера. Об этом сообщает швейцарская газета Le Matin.

"Ак Барс" впервые примет участие в турнире. Расписание Кубка Шпенглера станет известно после официального подтверждения всех участников.

В турнире по традиции примут участие швейцарский "Давос" и сборная Канады. Также в нем выступят швейцарский клуб "Амбри-Пиотта", чешская "Спарта" и финский "КооКоо".

Кубок Шпенглера - старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.

Футбол в России
РФС заменил заразившегося коронавирусом ассистента арбитра матча "Арсенал" - "Спартак"
Алексей Воронцов войдет в судейскую бригаду вместо Максима Гаврилина
Читать полностью