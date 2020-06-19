Сборная по фехтованию уладила конфликт с руководством базы "Озеро Круглое"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию на шпагах пришла к полному взаимопониманию с руководством базы "Озеро Круглое", команда прошла медобследование и приступила к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Ильгар Мамедов.

Команда заехала на сбор на "Озеро Круглое" 14 июня, утром 15 июня спортсмены были протестированы. Мамедов заявлял о готовности снять команду со сбора из-за условий нахождения.

"С руководством базы мы пришли к полному взаимопониманию, так что все отлично, все вышли из карантина, не сидят по номерам, тренируются. Сегодня команда прошла углубленное медобследование, может полноценно работать", - рассказал Мамедов.

Главный тренер сборной сообщил, что ситуация была своевременно улажена посредством онлайн-конференции с участием представителей сборной, руководителя базы и представителя Министерства спорта РФ. "В течение 40 минут конференции все вопросы были улажены, ведь все мы делаем одно дело. Мы, как мужчины и представители аристократического вида спорта, принесли извинения директору базы и договорились, что вопросы любого уровня будут решаться оперативно", - сказал тренер.