{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Сборная по фехтованию уладила конфликт с руководством базы "Озеро Круглое"

Команда принесла извинения директору базы
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию на шпагах пришла к полному взаимопониманию с руководством базы "Озеро Круглое", команда прошла медобследование и приступила к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Ильгар Мамедов.

На эту тему

Команда заехала на сбор на "Озеро Круглое" 14 июня, утром 15 июня спортсмены были протестированы. Мамедов заявлял о готовности снять команду со сбора из-за условий нахождения.

"С руководством базы мы пришли к полному взаимопониманию, так что все отлично, все вышли из карантина, не сидят по номерам, тренируются. Сегодня команда прошла углубленное медобследование, может полноценно работать", - рассказал Мамедов.

Главный тренер сборной сообщил, что ситуация была своевременно улажена посредством онлайн-конференции с участием представителей сборной, руководителя базы и представителя Министерства спорта РФ. "В течение 40 минут конференции все вопросы были улажены, ведь все мы делаем одно дело. Мы, как мужчины и представители аристократического вида спорта, принесли извинения директору базы и договорились, что вопросы любого уровня будут решаться оперативно", - сказал тренер.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Бокс
USADA дважды за сутки проверило на допинг российского бойца Яна
Россиянин 11 июля проведет бой за титул чемпиона UFC против бразильца Жозе Альдо
Читать полностью