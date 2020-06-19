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Футбол в России

Футбольный клуб "Чертаново" получил лицензию для участия в РПЛ

Московская команда по итогам сезона-2019/20 заняла третье место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп-ФНЛ

ТАСС, 19 июня. Московский футбольный клуб "Чертаново" успешно прошел процедуру лицензирования для участия в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Чертаново" ставил целью именно выход в премьер-лигу, поэтому изначально претендовал именно на лицензию РФС I. Нам было важно удостовериться в соответствии клуба требованиям премьер-лиги независимо от итогов спортивного сезона", - говорится в сообщении.

"Чертаново" по итогам сезона-2019/20 занял третье место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Право участвовать в РПЛ в следующем сезоне получают команды, занявшие первое и второе места, которыми стали волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки", также получившие соответствующую лицензию.

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