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Футбол в России

Футболисты выразили благодарность врачам по ходу первого матча после возобновления РПЛ

На 20-й минуте встреча "Крылья Советов" - "Ахмат" приостановилась, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников
Главный врач Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Армен Бенян Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС
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Главный врач Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Армен Бенян
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" и грозненского "Ахмата" выразили благодарность врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией, по ходу первого матча после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги.

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На 20-й минуте встреча на "Самара-Арене" приостановилась, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона.

23-й тур РПЛ посвящен медицинским работникам. Встреча между командами началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. На первый матч после возобновления "Крылья Советов" пригласили 300 сотрудников самарских больниц, которые находятся на передовой в борьбе с распространением коронавируса.

Матчи чемпионата России проходят со зрителями. Заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности, команды имеют право на пять замен.

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