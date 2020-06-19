СМИ: пять случаев инфицирования коронавируом зафиксировано в клубе НХЛ "Тампа"

ТАСС, 19 июня. Пять случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружено в клубе Национально хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа". Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи в Twitter.
Сообщается, что заболевание выявлено у трех хоккеистов и двух сотрудников клуба, имена не сообщаются. Тренировочный лагерь клуба закрыт, отмечается, что если новых случаев выявлено не будет, то тренировки возобновятся.
It’s my understanding one NHL club has had to temporarily close its training facilities during Phase Two because multiple players and some staff have tested positive for Covid-19.— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) June 19, 2020
Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.