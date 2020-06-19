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НХЛ

СМИ: пять случаев инфицирования коронавируом зафиксировано в клубе НХЛ "Тампа"

ТАСС, 19 июня. Пять случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружено в клубе Национально хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа". Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи в Twitter.

Сообщается, что заболевание выявлено у трех хоккеистов и двух сотрудников клуба, имена не сообщаются. Тренировочный лагерь клуба закрыт, отмечается, что если новых случаев выявлено не будет, то тренировки возобновятся.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

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