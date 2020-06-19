СМИ: пять случаев инфицирования коронавируом зафиксировано в клубе НХЛ "Тампа"

ТАСС, 19 июня. Пять случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружено в клубе Национально хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа". Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи в Twitter.

Сообщается, что заболевание выявлено у трех хоккеистов и двух сотрудников клуба, имена не сообщаются. Тренировочный лагерь клуба закрыт, отмечается, что если новых случаев выявлено не будет, то тренировки возобновятся.