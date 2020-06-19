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Футбол в Испании

"Вильярреал" обыграл "Гранаду" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась победой "Вильярреала" со счетом 1:0

ТАСС, 19 июня. "Вильярреал" в гостях со счетом 1:0 обыграл "Гранаду" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч в игре забил Херард Морено (11-я минута).

Для "Вильярреала" эта победа стала третьей подряд. В турнирной таблице клуб идет на седьмом месте, набрав 47 очков. "Гранада" занимает девятую строчку, имея в активе 42 очка. В следующем туре "Вильярреал" 22 июня примет "Севилью", "Гранада" в этот же день на выезде сыграет с "Леганесом".

В другом матче игрового дня "Мальорка" и "Леганес" сыграли вничью со счетом 1:1. Оба клуба находятся в зоне вылета, "Мальорка идет на 18-м месте с 26 очками, "Леганес" - на 20-м, набрав 24 очка.

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона29204569-3164
2Реал Мадрид29188355-2062
3Севилья29149642-3051
4Атлетико291213437-2249
5Хетафе29138838-2747
6Реал Сосьедад291451046-3647
7Вильярреал301451147-3847
8Валенсия291110839-4343
9Гранада301261237-3642
10Атлетик Бильбао29912832-2639
11Алавес29981231-3935
12Леванте291051434-4235
13Осасуна298111035-4435
14Бетис298101140-4734
15Вальядолид297121025-3433
16Эйбар29771530-4628
17Сельта295121222-3527
18Мальорка30751829-5026
19Эспаньол29591525-4624
20Леганес30591623-4424

 

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