Федотов: футболисты "Сочи" подошли серьезно к матчу против юношеского состава "Ростова"

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Сочи" подошли с полной серьезностью к матчу против юношеского состава "Ростова". Об этом заявил главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.

В пятницу "Сочи" одержал самую крупную победу в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), разгромив в 23-м туре со счетом 10:1 "Ростов". Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба на матч составил 17,2 года, в основе - 18 лет. "Ростов" не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры были отправлены на карантин. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

"Игроки отнеслись к матчу с полной серьезностью. Понятен уровень сопротивления, хочу поблагодарить их [футболистов "Ростова"] за то, что они старались, однако на таком уровне они играть не готовы. Отдельно хочу отметить игру вратаря соперников (16-летний Денис Попов отразил 15 ударов по своим воротам и отбил пенальти - прим. ТАСС)", - отметил Федотов.

"Много стрел о том, что мы какие-то не такие. Тренерский штаб - наемные работники, руководство клубов и лиги принимают решение. [Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр] Алаев вчера сказал, что приняли решение о том, что переносов не будет и ответственность за заболевших лежит на клубах. Любой из 16 клубов может оказаться на этом месте, мы должны соблюдать все правила медицинского протокола, чтобы такое не повторилось", - добавил он.

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.