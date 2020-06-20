СМИ: хоккеист "Торонто" Мэттьюс заразился коронавирусом

ТАСС, 20 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Остон Мэттьюс заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Toronto Sun.

По информации источника, 22-летний Мэттьюс отправился на карантин. Самоизоляция форварда "Торонто" будет проходить в его доме в Аризоне. Мэттьюс рассчитывает восстановиться до 10 июля, когда у команды начнутся тренировки. Отмечается, что тест на коронавирус вратаря "Торонто" Фредерика Андерсена, который последнее время находился в контакте с нападающим, дал отрицательный результат.

Мэттьюс был выбран "Торонто" под первым номером на драфте 2016 года. В составе команды нападающий провел 282 матча и набрал 285 (158 голов + 127 передач) очков в регулярных чемпионатах. В плей-офф на счету американского хоккеиста 20 встреч и 13 (10+3) баллов.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.