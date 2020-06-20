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ATP

Теннисный судья отстранен за сокрытие попытки вовлечь его в коррупционную схему

Также Армандо Альфонсо Беларди Гонсалес из Венесуэлы оштрафован на $5 тыс.

ТАСС, 20 июня. Теннисный судья из Венесуэлы Армандо Альфонсо Беларди Гонсалес отстранен за сокрытие попытки вовлечь его в коррупционную схему. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной структуры Tennis Integrity Unit (TIU).

Отмечается, что судья не сообщил о двух случаях, произошедших в 2018 году, когда ему предлагали стать частью коррупционной схемы с целью манипулирования результатами матчей. Кроме того, венесуэлец не в полной мере сотрудничал с TIU во время расследования.

В результате судья был отстранен на 2,5 года и оштрафован на $5 тыс., однако ему не придется платить $4 тыс., если он не совершит нарушений в дальнейшем.

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