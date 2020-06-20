Президент "Нью-Йорк Рейнджерс" считает Панарина фаворитом в борьбе за "Харт Трофи"

ТАСС, 20 июня. Президент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Джон Дэвидсон считает нападающего команды россиянина Артемия Панарина фаворитом в борьбе за "Харт Трофи". Комментарий Дэвидсона приводит телеканал Sportsnet.

"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Панарин в текущем сезоне, регулярный чемпионат которого был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком.

"Он должен быть среди лучших [в борьбе за трофей]. У него был невероятный сезон в команде, которая ищет себя и движется вперед. Он делает всех вокруг себя лучше, каждую игру, каждую смену. Он креативен, очень талантлив", - отметил Дэвидсон.

Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом из "Коламбуса", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, а его зарплата составила около $11,5 млн в год. В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч, в котором набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач). Помимо "Коламбуса" и "Рейнджерс", в НХЛ россиянин выступал за "Чикаго". В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).