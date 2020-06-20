Панин назначен главным арбитром на четвертьфинал Кубка России "Шинник" - "Урал"

ТАСС, 20 июня. Игорь Панин будет обслуживать перенесенный матч четвертьфинала Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Боковыми судьями будут Александр Богданов и Денис Березнов, резервным арбитром назначен Павел Шадыханов, инспектором матча - Владимир Енютин.

"Шинник" примет на своем поле "Урал" 24 июня. Матч этих команд первоначально должен был состояться 4 марта, однако был перенесен из-за неготовности поля стадиона в Ярославле. Игра должна была пройти 18 марта на "Арене-Химки", но была перенесена из-за решения Российского футбольного союза приостановить все соревнования в связи с пандемией коронавируса. Победитель матча в полуфинале турнира встретится с подмосковными "Химками".