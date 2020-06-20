"Уотфорд" и "Лестер" сыграли вничью в чемпионате Англии, обменявшись голами в конце матча

ТАСС, 20 июня. "Уотфорд" сыграл вничью с "Лестером" со счетом 1:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
Счет на 90-й минуте открыл защитник "Лестера" Бен Чилуэлл. На третьей добавленной ко второму тайму минуте защитник хозяев Крэйг Доусон сравнял счет.
Команды провели свои первые официальные матчи с марта. Чемпионат Англии был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновлен 17 июня.
В турнирной таблице "Лестер" занимает третье место, набрав 54 очка, "Уотфорд" с 28 очками идет 16-м.
В следующем туре "Уотфорд" 25 июня в гостях сыграет с "Бёрнли", "Лестер" 23 июня примет "Брайтон".
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|29
|27
|1
|1
|66-21
|82
|2
|Манчестер Сити
|29
|19
|3
|7
|71-31
|60
|3
|Лестер
|30
|16
|6
|8
|59-29
|54
|4
|Челси
|29
|14
|6
|9
|51-39
|48
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|12
|10
|8
|45-31
|46
|6
|Шеффилд Юнайтед
|29
|11
|11
|7
|30-25
|44
|7
|Вулверхэмптон
|29
|10
|13
|6
|41-34
|43
|8
|Тоттенхэм
|30
|11
|9
|10
|48-41
|42
|9
|Арсенал
|29
|9
|13
|7
|40-39
|40
|10
|Бёрнли
|29
|11
|6
|12
|34-40
|39
|11
|Кристал Пэлас
|29
|10
|9
|10
|26-32
|39
|12
|Эвертон
|29
|10
|7
|12
|37-46
|37
|13
|Саутгемптон
|30
|11
|4
|15
|38-52
|37
|14
|Ньюкасл
|29
|9
|8
|12
|25-41
|35
|15
|Брайтон
|29
|6
|11
|12
|32-40
|29
|16
|Уотфорд
|30
|6
|10
|14
|27-44
|28
|17
|Вест Хэм
|29
|7
|6
|16
|35-50
|27
|18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|29-47
|27
|19
|Астон Вилла
|29
|7
|5
|17
|34-56
|26
|20
|Норвич
|30
|5
|6
|19
|25-55
|21