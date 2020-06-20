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Футбол в Англии

"Уотфорд" и "Лестер" сыграли вничью в чемпионате Англии, обменявшись голами в конце матча

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 20 июня. "Уотфорд" сыграл вничью с "Лестером" со счетом 1:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Счет на 90-й минуте открыл защитник "Лестера" Бен Чилуэлл. На третьей добавленной ко второму тайму минуте защитник хозяев Крэйг Доусон сравнял счет.

Команды провели свои первые официальные матчи с марта. Чемпионат Англии был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновлен 17 июня.

В турнирной таблице "Лестер" занимает третье место, набрав 54 очка, "Уотфорд" с 28 очками идет 16-м.

В следующем туре "Уотфорд" 25 июня в гостях сыграет с "Бёрнли", "Лестер" 23 июня примет "Брайтон".

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль29271166-2182
2Манчестер Сити29193771-3160
3Лестер30166859-2954
4Челси29146951-3948
5Манчестер Юнайтед301210845-3146
6Шеффилд Юнайтед291111730-2544
7Вулверхэмптон291013641-3443
8Тоттенхэм301191048-4142
9Арсенал29913740-3940
10Бёрнли291161234-4039
11Кристал Пэлас291091026-3239
12Эвертон291071237-4637
13Саутгемптон301141538-5237
14Ньюкасл29981225-4135
15Брайтон296111232-4029
16Уотфорд306101427-4428
17Вест Хэм29761635-5027
18Борнмут29761629-4727
19Астон Вилла29751734-5626
20Норвич30561925-5521
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