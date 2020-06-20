Слуцкий считает, что в матче РПЛ "Сочи" - "Ростов" были нарушены принципы фэйр-плей

ТАСС, 20 июня. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий считает, что в игре 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом" были нарушены принципы фэйр-плей. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

В пятницу "Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба на матч составлял 17,2 года, состав стал самым молодым в истории РПЛ. Основная и молодежная команды "Ростова" находятся на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

"Цена каждого очка невероятна высока, но мне кажется, в спорте изначально заложены другие принципы, - сказал Слуцкий. - Легко говорить со стороны, и я не могу быть уверенным, как бы поступил в такой ситуации. Были нарушены принципы фэйр-плей, независимо от регламента, не все в жизни определяется регламентирующими документами".

Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Сочи" после этой победы поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.