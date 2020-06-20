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Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Лейпциг" и обеспечила себе второе место в Бундеслиге

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, оба мяча забил Эрлинг Холланд
Футболисты "Боруссии" AP Photo/Jens Meyer
Описание
Футболисты "Боруссии"
© AP Photo/Jens Meyer

ТАСС, 20 июня. "Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

Оба мяча забил Эрлинг Холланд, который отличился на 30-й и 93-й минутах. Благодаря этой победе "Боруссия" обеспечила себе второе место в Бундеслиге по итогам сезона, опережая за тур до финиша занимающий третье место "Лейпциг" на шесть очков.

Занимавший четвертое место "Байер" в гостях проиграл "Герте" (0:2), в связи с чем "Лейпциг" благодаря разнице мячей (+43, у "Байера" - +16) практически обеспечил себе место в зоне Лиги чемпионов (1-4 места). Из-за поражения "Байер" уступил четвертое место менхегладбахской "Боруссии", которая в гостях обыграла "Падерборн" (3:1). За тур до финиша "Боруссия" отстает от "Лейпцига" на одно очко.

Ранее "Бавария" за два тура до завершения чемпионата обеспечила себе 29-е чемпионство.

Результаты других матчей дня:

  • "Бавария" - "Фрайбург" - 3:1;
  • "Кельн" - "Айнтрахт" - 1:1;
  • "Майнц" - "Вердер" - 3:1;
  • "Фортуна" - "Аугсбург" - 1:1;
  • "Хоффенхайм" - "Унион" - 4:0;
  • "Шальке" - "Вольфсбург" - 1:4.
Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария33254496-3279
2Боруссия Д33216684-3769
3Лейпциг331712479-3663
4Боруссия М33195964-3962
5Байер33186960-4460
6Вольфсбург3313101048-4249
7Хоффенхайм331471249-5349
8Фрайбург331291244-4745
9Айнтрахт331261556-5842
10Герта331181447:5741
11Шальке339121238-5439
12Унион331151738-5838
13Майнц331141844-6437
14Кельн331061750-6336
15Аугсбург33991544-6136
16Фортуна336121536-6430
17Вердер33771936-6828
18Падерборн33482135-7120

 

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