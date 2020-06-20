Дортмундская "Боруссия" обыграла "Лейпциг" и обеспечила себе второе место в Бундеслиге

ТАСС, 20 июня. "Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Оба мяча забил Эрлинг Холланд, который отличился на 30-й и 93-й минутах. Благодаря этой победе "Боруссия" обеспечила себе второе место в Бундеслиге по итогам сезона, опережая за тур до финиша занимающий третье место "Лейпциг" на шесть очков.
Занимавший четвертое место "Байер" в гостях проиграл "Герте" (0:2), в связи с чем "Лейпциг" благодаря разнице мячей (+43, у "Байера" - +16) практически обеспечил себе место в зоне Лиги чемпионов (1-4 места). Из-за поражения "Байер" уступил четвертое место менхегладбахской "Боруссии", которая в гостях обыграла "Падерборн" (3:1). За тур до финиша "Боруссия" отстает от "Лейпцига" на одно очко.
Ранее "Бавария" за два тура до завершения чемпионата обеспечила себе 29-е чемпионство.
Результаты других матчей дня:
- "Бавария" - "Фрайбург" - 3:1;
- "Кельн" - "Айнтрахт" - 1:1;
- "Майнц" - "Вердер" - 3:1;
- "Фортуна" - "Аугсбург" - 1:1;
- "Хоффенхайм" - "Унион" - 4:0;
- "Шальке" - "Вольфсбург" - 1:4.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|33
|25
|4
|4
|96-32
|79
|2
|Боруссия Д
|33
|21
|6
|6
|84-37
|69
|3
|Лейпциг
|33
|17
|12
|4
|79-36
|63
|4
|Боруссия М
|33
|19
|5
|9
|64-39
|62
|5
|Байер
|33
|18
|6
|9
|60-44
|60
|6
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|48-42
|49
|7
|Хоффенхайм
|33
|14
|7
|12
|49-53
|49
|8
|Фрайбург
|33
|12
|9
|12
|44-47
|45
|9
|Айнтрахт
|33
|12
|6
|15
|56-58
|42
|10
|Герта
|33
|11
|8
|14
|47:57
|41
|11
|Шальке
|33
|9
|12
|12
|38-54
|39
|12
|Унион
|33
|11
|5
|17
|38-58
|38
|13
|Майнц
|33
|11
|4
|18
|44-64
|37
|14
|Кельн
|33
|10
|6
|17
|50-63
|36
|15
|Аугсбург
|33
|9
|9
|15
|44-61
|36
|16
|Фортуна
|33
|6
|12
|15
|36-64
|30
|17
|Вердер
|33
|7
|7
|19
|36-68
|28
|18
|Падерборн
|33
|4
|8
|21
|35-71
|20