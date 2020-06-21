"Бетис" уволил главного тренера после поражения от "Атлетика"

ТАСС, 21 июня. Главный тренер испанского футбольного клуба "Бетис" Хоан Руби отправлен в отставку после поражения от "Атлетика" в матче 30-го тура чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Встреча прошла в субботу и завершилась победой "Атлетика" со счетом 1:0. До конца сезона на пост главного тренера команды назначен Алексис Трухильо, который в качестве игрока провел за клуб 264 матча.

"Бетис" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 34 очка после 30 матчей.