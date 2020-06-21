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Футбол в Испании

"Бетис" уволил главного тренера после поражения от "Атлетика"

Клуб занимает 14-е место в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 21 июня. Главный тренер испанского футбольного клуба "Бетис" Хоан Руби отправлен в отставку после поражения от "Атлетика" в матче 30-го тура чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Встреча прошла в субботу и завершилась победой "Атлетика" со счетом 1:0. До конца сезона на пост главного тренера команды назначен Алексис Трухильо, который в качестве игрока провел за клуб 264 матча.

"Бетис" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 34 очка после 30 матчей.

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