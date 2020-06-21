В ФК "Оренбург" не выявлено случаев заражения коронавирусом перед матчем с "Локомотивом"

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирусную инфекцию в футбольном клубе "Оренбург" перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оренбургского клуба.

Матч между "Локомотивом" и "Оренбургом" пройдет 21 июня в Москве на стадионе "РЖД-Арена", начало игры - 17:30 мск. Эта игра станет для команд первой после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"Мы в Москве, все тесты у нас в команде отрицательные", - сообщили в пресс-службе оренбуржцев.

В турнирной таблице "Оренбург" занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Локомотив" располагается на втором месте, имея в активе 41 балл. Предстоящий матч станет первой официальной встречей для Константина Парамонова и Марко Николича в качестве главных тренеров оренбуржской и московской команд соответственно.