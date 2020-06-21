В ФК "Ротор" не зафиксировали случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 21 июня. Результаты тестов всех игроков и персонала клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Ротор" показали отсутствие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Тесты были сданы в прошлую пятницу. С понедельника команда будет дважды в неделю проводить тренировки.

По итогам прошлого, досрочно завершенного сезона ФНЛ "Ротор" занял первое место и получил право принять в следующем сезоне участие Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). 18 июня клуб получил лицензию на участие в РПЛ.