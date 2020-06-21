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Влияние коронавируса на спорт

Автор единственного гола сборной Ирака на ЧМ по футболу Ради умер из-за коронавируса

Ему было 56 лет
Ахмед Ради (слева) AP Photo/ Sunni Accordance front
Описание
Ахмед Ради (слева)
© AP Photo/ Sunni Accordance front

ТАСС, 21 июня. Бывший футболист сборной Ирака Ахмед Ради скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 56 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ради был госпитализирован 13 июня, после чего был выписан, но снова поступил в больницу 18 июня из-за ухудшения состояния.

Он является автором единственного гола сборной Ирака на чемпионатах мира, поразив на турнире 1986 года в Мехико ворота сборной Бельгии (1:2). Ради был признан лучшим азиатским футболистом 1988 года, а также занял девятую строчку среди лучших азиатских игроков ХХ века. Он выступал за иракские "Аль-Завраа" и "Аль-Рашид", а также катарский "Аль-Вакра". В составе национальной сборной он дважды становился победителем розыгрыша Кубка арабских наций и один раз победителем Панарабских игр. Всего за сборную он провел 121 матч и забил 62 мяча.

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ИракВлияние коронавируса на спорт
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