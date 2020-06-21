ФК "Локомотив" обыграл "Оренбург" в первом матче под руководством Николича

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Столичный "Локомотив" на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук (38-я минута), в добавленное ко второму тайму форвард "Локомотива" Эдер не реализовал пенальти. В компенсированное к первому тайму время полузащитник столичного клуба Рифат Жемалетдинов получил вторую желтую карточку, на 63-й минуте полузащитник гостей Даниэль Мишкич получил вторую желтую карточку и покинул поле, футболист нарушил правила в штрафной, судья назначил пенальти, который затем был отменен после просмотра видеоповтора. В том эпизоде игрок "Локомотива" нарушил правила во время атаки, это нарушение произошло до удаления Мишкича. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Оренбурга" Андрей Малых, всего в матче было показано 13 желтых карточек.

Для главного тренера "Локомотива" Марко Николича эта игра стала первой официальной во главе клуба. Николич стал главным тренером "Локомотива" с 1 июня, 31 мая истек срок действия соглашения с Юрием Семиным. Команды провели шестой очный матч в рамках чемпионатов России, столичный клуб одержал четвертую победу, один раз выиграл "Оренбург", еще одна встреча завершилась вничью.

В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на 21-й минуте матч приостановился, участники игры и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. На табло стадиона демонстрировалась надпись "Спасибо врачам", на трибунах был размещен баннер с аналогичной надписью. Футболисты "Локомотива" вышли на предматчевое построение в майках с такой же надписью, которые после игры поступят в продажу, выручка будет направлена в одну из больниц Москвы.

Перед матчем специальный знак был вручен врачу команды Никите Карлицкому, который во время перерыва в РПЛ работал с коронавирусными больными. Знак ему вручил главный агроном клуба Владислав Лысенко, вылечившийся от заболевания благодаря усилиям Карлицкого и его коллег. Активные болельщики "Локомотива" покинули стадион после 20-й минуты матча в качестве акции поддержки Семина.

"Локомотив" не проигрывает на протяжении четырех матчей, одержав три победы и сыграв вничью, клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на девять очков. "Оренбург" потерпел третье поражение подряд, команда располагается на 15-м месте, находясь в зоне вылета и имея в активе 23 очка. В следующем туре московский клуб 27 июня на выезде сыграет с казанским "Рубином", "Оренбург" в этот же день примет "Краснодар".

Скандал со стюардом перед началом игры

Матч на "РЖД-Арене" вопреки календарю чемпионата России стал последним в 23-м туре. За несколько часов до начала встречи "Краснодар" - "Динамо" Российский футбольный союз принял решение о переносе встречи, которая должна была начаться в 20:00 мск, на 19 июля. Причиной для экстренной смены даты игры стало обнаружение трех случаев заражения коронавирусной инфекцией у футболистов московской команды Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе.

Допуск зрителей на территорию стадиона в Черкизове начался за полтора часа до стартового свистка; перед этим болельщикам замеряли температуру и проверяли у них наличие масок и перчаток. Вернувшись на домашнюю арену спустя три месяца, болельщики оживленно обсуждали главные темы, связанные с их любимым клубом: непродление контракта с Семиным, на смену которому пришел Николич, а также расторжение соглашения с чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедиктом Хёведесом.

Примерно в это же время один из стюардов "РЖД-Арены" ударил корреспондента газеты "Спорт-Экспресс" Евгения Белоусова. Журналист направлялся на трибуну для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в пресс-центр сотрудник контрольно-распределительной системы стадиона нанес удар по лицу Белоусову, из-за которого у него опухла губа. Спустя несколько минут ему оказали медицинскую помощь, позднее в пресс-службе столичного клуба ТАСС сообщили об увольнении превысившего полномочия сотрудника.

Кикнадзе также высказался по поводу инцидента. "Это преступное недоразумение. То, что он [стюард] у нас больше не появится, это однозначно. Будем решать вопрос с компанией. Это неприемлемый формат общения", - сказал он в разговоре с корреспондентом агентства.

Акция в поддержку Юрия Семина

Весь 23-й тур посвящен медицинским работникам, которые в этом году именно в день игры между "Локомотивом" и "Оренбургом" (третье воскресенье июня) отмечают профессиональный праздник. Перед стартовым свистком болельщики отдали должное Карлицкому, скандировав его имя и фамилию. В преддверии матча работник медицинского штаба железнодорожников рассказывал официальному сайту о том, как он помог Лысенко вылечиться от коронавируса.

Стартовые минуты матча прошли под кричалки в поддержку Семина и призывы к увольнению Кикнадзе. При этом в телевизионной трансляции использовался интершум с ранее записанными скандированиями в поддержку домашней команды. После чествования врачей большая часть активных болельщиков "Локомотива" ушла со стадиона. Эта акция протеста также была вызвана решением руководства клуба не продлевать контракт с Семиным.

Когда практически все фанаты покинули "РЖД-Арену", кричалки стали гораздо громче разноситься с центральных трибун. Сидящие на них болельщики чередовали скандирования с призывами "Локомотива" идти в атаку и кричалки о Семине. На 38-й минуте "Локомотив" открыл счет усилиями Миранчука, которые впоследствии был признан лучшим игроком матча.

Второй тайм запомнился фанатам эпизодом с удалением Мишкича, в котором главный арбитр Станислав Васильев сначала принял решение назначить пенальти и удалил Мишкича, а затем отменил решение о пенальти, но сохранил в силе удаление Мишкича. Перед удалением Малых полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу убежал в одиночестве со своей половины поля к воротам "Оренбурга", однако после его удара мяч попал в перекладину, после чего в продолжении эпизода шанс переиграть вратаря "Оренбурга" Андрея Климовича ударом из штрафной площади упустил Эдер.

После второго удаления у "Оренбурга" "Локомотив" неожиданно провалился в обороне, результатом чего стал гол "Оренбурга", отмененный из-за офсайда. В конце матча Миранчук заработал пенальти. К точке подошел Эдер и пробил сильно выше ворот. "Локомотив" одержал трудовую победу в первом матче под руководством Николича.