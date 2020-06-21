ФК "Локомотив" обыграл "Оренбург" в первом матче под руководством Николича

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Столичный "Локомотив" на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".
Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук (38-я минута), в добавленное ко второму тайму форвард "Локомотива" Эдер не реализовал пенальти. В компенсированное к первому тайму время полузащитник столичного клуба Рифат Жемалетдинов получил вторую желтую карточку, на 63-й минуте полузащитник гостей Даниэль Мишкич получил вторую желтую карточку и покинул поле, футболист нарушил правила в штрафной, судья назначил пенальти, который затем был отменен после просмотра видеоповтора. В том эпизоде игрок "Локомотива" нарушил правила во время атаки, это нарушение произошло до удаления Мишкича. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Оренбурга" Андрей Малых, всего в матче было показано 13 желтых карточек.
Для главного тренера "Локомотива" Марко Николича эта игра стала первой официальной во главе клуба. Николич стал главным тренером "Локомотива" с 1 июня, 31 мая истек срок действия соглашения с Юрием Семиным. Команды провели шестой очный матч в рамках чемпионатов России, столичный клуб одержал четвертую победу, один раз выиграл "Оренбург", еще одна встреча завершилась вничью.
В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на 21-й минуте матч приостановился, участники игры и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. На табло стадиона демонстрировалась надпись "Спасибо врачам", на трибунах был размещен баннер с аналогичной надписью. Футболисты "Локомотива" вышли на предматчевое построение в майках с такой же надписью, которые после игры поступят в продажу, выручка будет направлена в одну из больниц Москвы.
Перед матчем специальный знак был вручен врачу команды Никите Карлицкому, который во время перерыва в РПЛ работал с коронавирусными больными. Знак ему вручил главный агроном клуба Владислав Лысенко, вылечившийся от заболевания благодаря усилиям Карлицкого и его коллег. Активные болельщики "Локомотива" покинули стадион после 20-й минуты матча в качестве акции поддержки Семина.
"Локомотив" не проигрывает на протяжении четырех матчей, одержав три победы и сыграв вничью, клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на девять очков. "Оренбург" потерпел третье поражение подряд, команда располагается на 15-м месте, находясь в зоне вылета и имея в активе 23 очка. В следующем туре московский клуб 27 июня на выезде сыграет с казанским "Рубином", "Оренбург" в этот же день примет "Краснодар".
Скандал со стюардом перед началом игры
Матч на "РЖД-Арене" вопреки календарю чемпионата России стал последним в 23-м туре. За несколько часов до начала встречи "Краснодар" - "Динамо" Российский футбольный союз принял решение о переносе встречи, которая должна была начаться в 20:00 мск, на 19 июля. Причиной для экстренной смены даты игры стало обнаружение трех случаев заражения коронавирусной инфекцией у футболистов московской команды Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе.
Допуск зрителей на территорию стадиона в Черкизове начался за полтора часа до стартового свистка; перед этим болельщикам замеряли температуру и проверяли у них наличие масок и перчаток. Вернувшись на домашнюю арену спустя три месяца, болельщики оживленно обсуждали главные темы, связанные с их любимым клубом: непродление контракта с Семиным, на смену которому пришел Николич, а также расторжение соглашения с чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедиктом Хёведесом.
Примерно в это же время один из стюардов "РЖД-Арены" ударил корреспондента газеты "Спорт-Экспресс" Евгения Белоусова. Журналист направлялся на трибуну для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в пресс-центр сотрудник контрольно-распределительной системы стадиона нанес удар по лицу Белоусову, из-за которого у него опухла губа. Спустя несколько минут ему оказали медицинскую помощь, позднее в пресс-службе столичного клуба ТАСС сообщили об увольнении превысившего полномочия сотрудника.
Кикнадзе также высказался по поводу инцидента. "Это преступное недоразумение. То, что он [стюард] у нас больше не появится, это однозначно. Будем решать вопрос с компанией. Это неприемлемый формат общения", - сказал он в разговоре с корреспондентом агентства.
Акция в поддержку Юрия Семина
Весь 23-й тур посвящен медицинским работникам, которые в этом году именно в день игры между "Локомотивом" и "Оренбургом" (третье воскресенье июня) отмечают профессиональный праздник. Перед стартовым свистком болельщики отдали должное Карлицкому, скандировав его имя и фамилию. В преддверии матча работник медицинского штаба железнодорожников рассказывал официальному сайту о том, как он помог Лысенко вылечиться от коронавируса.
Стартовые минуты матча прошли под кричалки в поддержку Семина и призывы к увольнению Кикнадзе. При этом в телевизионной трансляции использовался интершум с ранее записанными скандированиями в поддержку домашней команды. После чествования врачей большая часть активных болельщиков "Локомотива" ушла со стадиона. Эта акция протеста также была вызвана решением руководства клуба не продлевать контракт с Семиным.
Когда практически все фанаты покинули "РЖД-Арену", кричалки стали гораздо громче разноситься с центральных трибун. Сидящие на них болельщики чередовали скандирования с призывами "Локомотива" идти в атаку и кричалки о Семине. На 38-й минуте "Локомотив" открыл счет усилиями Миранчука, которые впоследствии был признан лучшим игроком матча.
Второй тайм запомнился фанатам эпизодом с удалением Мишкича, в котором главный арбитр Станислав Васильев сначала принял решение назначить пенальти и удалил Мишкича, а затем отменил решение о пенальти, но сохранил в силе удаление Мишкича. Перед удалением Малых полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу убежал в одиночестве со своей половины поля к воротам "Оренбурга", однако после его удара мяч попал в перекладину, после чего в продолжении эпизода шанс переиграть вратаря "Оренбурга" Андрея Климовича ударом из штрафной площади упустил Эдер.
После второго удаления у "Оренбурга" "Локомотив" неожиданно провалился в обороне, результатом чего стал гол "Оренбурга", отмененный из-за офсайда. В конце матча Миранчук заработал пенальти. К точке подошел Эдер и пробил сильно выше ворот. "Локомотив" одержал трудовую победу в первом матче под руководством Николича.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|16
|5
|2
|48-10
|53
|2
|Локомотив
|23
|13
|5
|5
|33-25
|44
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|23
|11
|5
|7
|40-44
|38
|5
|ЦСКА
|23
|10
|6
|7
|29-26
|36
|6
|Спартак
|23
|9
|4
|10
|27-25
|31
|7
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|8
|Уфа
|23
|7
|9
|7
|18-20
|30
|9
|Арсенал
|23
|8
|4
|11
|27-30
|28
|10
|Сочи
|23
|7
|6
|10
|36-29
|27
|11
|Рубин
|23
|6
|8
|9
|14-23
|26
|12
|Урал
|23
|6
|7
|10
|27-43
|25
|13
|Тамбов
|23
|7
|4
|12
|27-29
|25
|14
|Ахмат
|23
|5
|8
|10
|20-31
|23
|15
|Оренбург
|23
|6
|5
|12
|26-37
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|6
|4
|13
|24-33
|22