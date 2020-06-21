Тренер "Оренбурга" считает, что судья повлиял на исход матча его команды с "Локомотивом"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главный арбитр матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и "Оренбургом" Станислав Васильев повлиял на результат встречи. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов.

Встреча прошла в Москве в воскресенье и завершилась победой "Локомотива" со счетом 1:0. Васильев удалил троих футболистов в составах обеих команд (двоих - у "Оренбурга").

"В первую очередь хотелось сказать, что разница между командами есть, - сказал Парамонов. - "Локомотив" играл увереннее. Трудно было тренироваться без контрольных матчей. Мы отдали инициативу сопернику и при перехвате мяча быстро его теряли, после удаления игрока "Локомотива" думали, что перехватим инициативу, но вмешался судья".