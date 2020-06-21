"Аталанта" разгромила "Сассуоло" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 21 июня. "Аталанта" на своем поле крупно обыграла "Сассуоло" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Забитыми мячами в матче отметились Берат Джимсити (16-я минута) и Дуван Сапата (31, 66). На 37-й минуте полузащитник "Сассуоло" Мехди Бурабиа забил мяч в свои ворота, в добавленное ко второму тайму время поразил ворота хозяев. Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини на 73-й минуте получил красную карточку.
"Аталанта" одержала четвертую победу подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб занимает четвертое место, набрав 51 очко. "Сассуоло" опустился на 12-е место, имея в активе 32 очка. В следующем матче "Аталанта" 24 июня примет "Лацио", "Сассуоло" в этот же день в гостях сыграет с "Интером".
Перед возобновлением чемпионата завершился сезон Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи". Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции). Из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|26
|20
|3
|3
|50-24
|63
|2
|Лацио
|26
|19
|5
|2
|60-23
|62
|3
|Интер
|25
|16
|6
|3
|49-24
|54
|4
|Аталанта
|26
|15
|6
|5
|74-35
|51
|5
|Рома
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|6
|Наполи
|26
|11
|6
|9
|41-36
|39
|7
|Верона
|26
|10
|8
|8
|31-27
|38
|8
|Парма
|26
|10
|6
|10
|33-32
|36
|9
|Милан
|26
|10
|6
|10
|28-34
|36
|10
|Болонья
|26
|9
|7
|10
|38-42
|34
|11
|Кальяри
|26
|8
|8
|10
|42-42
|32
|12
|Сассуоло
|26
|9
|5
|12
|42-43
|32
|13
|Фиорентина
|26
|7
|9
|10
|32-36
|30
|14
|Удинезе
|26
|7
|7
|12
|21-37
|28
|15
|Торино
|26
|8
|4
|14
|29-46
|28
|16
|Сампдория
|25
|7
|5
|13
|28-44
|26
|17
|Дженоа
|26
|6
|7
|13
|31-47
|25
|18
|Лечче
|26
|6
|7
|13
|34-56
|25
|19
|СПАЛ
|26
|5
|3
|18
|20-44
|18
|20
|Брешиа
|26
|4
|4
|18
|22-49
|16