"Аталанта" разгромила "Сассуоло" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 21 июня. "Аталанта" на своем поле крупно обыграла "Сассуоло" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Забитыми мячами в матче отметились Берат Джимсити (16-я минута) и Дуван Сапата (31, 66). На 37-й минуте полузащитник "Сассуоло" Мехди Бурабиа забил мяч в свои ворота, в добавленное ко второму тайму время поразил ворота хозяев. Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини на 73-й минуте получил красную карточку.

"Аталанта" одержала четвертую победу подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб занимает четвертое место, набрав 51 очко. "Сассуоло" опустился на 12-е место, имея в активе 32 очка. В следующем матче "Аталанта" 24 июня примет "Лацио", "Сассуоло" в этот же день в гостях сыграет с "Интером".

Перед возобновлением чемпионата завершился сезон Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи". Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции). Из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.