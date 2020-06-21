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Футбол в Италии

"Аталанта" разгромила "Сассуоло" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 21 июня. "Аталанта" на своем поле крупно обыграла "Сассуоло" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Забитыми мячами в матче отметились Берат Джимсити (16-я минута) и Дуван Сапата (31, 66). На 37-й минуте полузащитник "Сассуоло" Мехди Бурабиа забил мяч в свои ворота, в добавленное ко второму тайму время поразил ворота хозяев. Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини на 73-й минуте получил красную карточку.

"Аталанта" одержала четвертую победу подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб занимает четвертое место, набрав 51 очко. "Сассуоло" опустился на 12-е место, имея в активе 32 очка. В следующем матче "Аталанта" 24 июня примет "Лацио", "Сассуоло" в этот же день в гостях сыграет с "Интером".

Перед возобновлением чемпионата завершился сезон Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи". Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции). Из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус26203350-2463
2Лацио26195260-2362
3Интер25166349-2454
4Аталанта26156574-3551
5Рома26136751-3545
6Наполи26116941-3639
7Верона26108831-2738
8Парма261061033-3236
9Милан261061028-3436
10Болонья26971038-4234
11Кальяри26881042-4232
12Сассуоло26951242-4332
13Фиорентина26791032-3630
14Удинезе26771221-3728
15Торино26841429-4628
16Сампдория25751328-4426
17Дженоа26671331-4725
18Лечче26671334-5625
19СПАЛ26531820-4418
20Брешиа26441822-4916

 

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