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Футбол в Испании

"Валенсия" обыграла "Осасуну" в матче чемпионата Испании, Черышев вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 21 июня."Валенсия" на своем поле обыграла "Осасуну" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Гонсало Гедеш (12-я минута) и Родриго (35). Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте матча и не сумел отметиться результативными действиями.

"Валенсия" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 46 очков. "Осасуна" располагается на 12-й строчке, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Валенсия" 25 июня на выезде сыграет с "Эйбаром", "Осасуна" днем ранее в гостях встретится с "Алавесом".

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона30205569-3165
2Реал Мадрид29188355-2062
3Атлетико301313438-2252
4Севилья301410642-3052
5Хетафе30139839-2848
6Реал Сосьедад291451046-3647
7Вильярреал301451147-3847
8Валенсия301210841-4346
9Атлетик Бильбао301012833-2642
10Гранада301261237-3642
11Леванте301151437-4338
12Осасуна308111135-4635
13Алавес30981331-4535
14Бетис308101240-4834
15Вальядолид307121125-3533
16Сельта306121228-3530
17Эйбар30781531-4729
18Мальорка30751829-5026
19Леганес30591623-4424
20Эспаньол30591626-4924

 

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