"Валенсия" обыграла "Осасуну" в матче чемпионата Испании, Черышев вышел на замену

ТАСС, 21 июня."Валенсия" на своем поле обыграла "Осасуну" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей мячи забили Гонсало Гедеш (12-я минута) и Родриго (35). Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте матча и не сумел отметиться результативными действиями.
"Валенсия" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 46 очков. "Осасуна" располагается на 12-й строчке, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Валенсия" 25 июня на выезде сыграет с "Эйбаром", "Осасуна" днем ранее в гостях встретится с "Алавесом".
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|30
|20
|5
|5
|69-31
|65
|2
|Реал Мадрид
|29
|18
|8
|3
|55-20
|62
|3
|Атлетико
|30
|13
|13
|4
|38-22
|52
|4
|Севилья
|30
|14
|10
|6
|42-30
|52
|5
|Хетафе
|30
|13
|9
|8
|39-28
|48
|6
|Реал Сосьедад
|29
|14
|5
|10
|46-36
|47
|7
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|47-38
|47
|8
|Валенсия
|30
|12
|10
|8
|41-43
|46
|9
|Атлетик Бильбао
|30
|10
|12
|8
|33-26
|42
|10
|Гранада
|30
|12
|6
|12
|37-36
|42
|11
|Леванте
|30
|11
|5
|14
|37-43
|38
|12
|Осасуна
|30
|8
|11
|11
|35-46
|35
|13
|Алавес
|30
|9
|8
|13
|31-45
|35
|14
|Бетис
|30
|8
|10
|12
|40-48
|34
|15
|Вальядолид
|30
|7
|12
|11
|25-35
|33
|16
|Сельта
|30
|6
|12
|12
|28-35
|30
|17
|Эйбар
|30
|7
|8
|15
|31-47
|29
|18
|Мальорка
|30
|7
|5
|18
|29-50
|26
|19
|Леганес
|30
|5
|9
|16
|23-44
|24
|20
|Эспаньол
|30
|5
|9
|16
|26-49
|24