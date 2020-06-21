"Валенсия" обыграла "Осасуну" в матче чемпионата Испании, Черышев вышел на замену

ТАСС, 21 июня."Валенсия" на своем поле обыграла "Осасуну" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Гонсало Гедеш (12-я минута) и Родриго (35). Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте матча и не сумел отметиться результативными действиями.

"Валенсия" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 46 очков. "Осасуна" располагается на 12-й строчке, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Валенсия" 25 июня на выезде сыграет с "Эйбаром", "Осасуна" днем ранее в гостях встретится с "Алавесом".

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.