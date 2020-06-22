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Футбол в Италии

"Интер" обыграл "Сампдорию" в матче чемпионата Италии

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 22 июня. Миланский "Интер" обыграл генуэзскую "Сампдорию" со счетом 2:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев мячи забили Ромелу Лукаку (10-я минута) и Лаутаро Мартинес (33), у гостей отличился Мортен Торсби (52).

Миланский клуб одержал победу после двух поражений в чемпионате. "Интер" занимает третье место в турнирной таблице с 57 очками, отставая от туринского "Ювентуса" и римского "Лацио" на шесть и пять очков соответственно. "Сампдория" (26 очков) располагается на 16-й строчке.

В матче 27-го тура "Интер" 24 июня примет "Сассуоло", "Сампдория" в этот же день встретится в гостях с "Ромой".

Чемпионат Италии был прерван в марте и возобновлен 20 июня. Перед возобновлением турнира завершился розыгрыш Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи". Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции), из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Тинькофф - Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус26203350-2463
2Лацио26195260-2362
3Интер26176351-2557
4Аталанта26156574-3551
5Рома26136751-3545
6Наполи26116941-3639
7Верона26108831-2738
8Парма261061033-3236
9Милан261061028-3436
10Болонья26971038-4234
11Кальяри26881042-4232
12Сассуоло26951242-4332
13Фиорентина26791032-3630
14Удинезе26771221-3728
15Торино26841429-4628
16Сампдория26751429-4626
17Дженоа26671331-4725
18Лечче26671334-5625
19СПАЛ26531820-4418
20Брешиа26441822-4916

 

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