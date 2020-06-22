"Интер" обыграл "Сампдорию" в матче чемпионата Италии

ТАСС, 22 июня. Миланский "Интер" обыграл генуэзскую "Сампдорию" со счетом 2:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев мячи забили Ромелу Лукаку (10-я минута) и Лаутаро Мартинес (33), у гостей отличился Мортен Торсби (52).
Миланский клуб одержал победу после двух поражений в чемпионате. "Интер" занимает третье место в турнирной таблице с 57 очками, отставая от туринского "Ювентуса" и римского "Лацио" на шесть и пять очков соответственно. "Сампдория" (26 очков) располагается на 16-й строчке.
В матче 27-го тура "Интер" 24 июня примет "Сассуоло", "Сампдория" в этот же день встретится в гостях с "Ромой".
Чемпионат Италии был прерван в марте и возобновлен 20 июня. Перед возобновлением турнира завершился розыгрыш Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи". Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции), из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Тинькофф - Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|26
|20
|3
|3
|50-24
|63
|2
|Лацио
|26
|19
|5
|2
|60-23
|62
|3
|Интер
|26
|17
|6
|3
|51-25
|57
|4
|Аталанта
|26
|15
|6
|5
|74-35
|51
|5
|Рома
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|6
|Наполи
|26
|11
|6
|9
|41-36
|39
|7
|Верона
|26
|10
|8
|8
|31-27
|38
|8
|Парма
|26
|10
|6
|10
|33-32
|36
|9
|Милан
|26
|10
|6
|10
|28-34
|36
|10
|Болонья
|26
|9
|7
|10
|38-42
|34
|11
|Кальяри
|26
|8
|8
|10
|42-42
|32
|12
|Сассуоло
|26
|9
|5
|12
|42-43
|32
|13
|Фиорентина
|26
|7
|9
|10
|32-36
|30
|14
|Удинезе
|26
|7
|7
|12
|21-37
|28
|15
|Торино
|26
|8
|4
|14
|29-46
|28
|16
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|29-46
|26
|17
|Дженоа
|26
|6
|7
|13
|31-47
|25
|18
|Лечче
|26
|6
|7
|13
|34-56
|25
|19
|СПАЛ
|26
|5
|3
|18
|20-44
|18
|20
|Брешиа
|26
|4
|4
|18
|22-49
|16