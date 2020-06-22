Мадридский "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и вышел на первое место в чемпионате Испании

ТАСС, 22 июня. Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе "Реала" отличились Серхио Рамос (50-я минута, с пенальти), который через десять минут был заменен из-за повреждения, и Карим Бензема (70), у хозяев мяч забил Микель Мерино (83). Рамос забил 68-й гол в чемпионатах Испании и вышел на первое место среди защитников-бомбардиров турнира, опередив Рональда Кумана, выступавшего за "Барселону".
"Реал" одержал третью победу в чемпионате подряд, в турнирной таблице клуб вышел на первое место, набрав 65 очков, "Барселона" с тем же количеством очков идет на втором месте, уступая по дополнительному показателю (личные встречи). "Реал Сосьедад" не может выиграть третий матч подряд (два поражения и одна ничья), команда занимает шестую строчку, имея в активе 47 очков.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 24 июня примут "Мальорку", "Реал Сосьедад" в этот же день дома сыграет с "Сельтой", в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|30
|19
|8
|3
|57-21
|65
|2
|Барселона
|30
|20
|5
|5
|69-31
|65
|3
|Атлетико
|30
|13
|13
|4
|38-22
|52
|4
|Севилья
|30
|14
|10
|6
|42-30
|52
|5
|Хетафе
|30
|13
|9
|8
|39-28
|48
|6
|Реал Сосьедад
|30
|14
|5
|11
|47-38
|47
|7
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|47-38
|47
|8
|Валенсия
|30
|12
|10
|8
|41-43
|46
|9
|Атлетик Бильбао
|30
|10
|12
|8
|33-26
|42
|10
|Гранада
|30
|12
|6
|12
|37-36
|42
|11
|Леванте
|30
|11
|5
|14
|37-43
|38
|12
|Осасуна
|30
|8
|11
|11
|35-46
|35
|13
|Алавес
|30
|9
|8
|13
|31-45
|35
|14
|Бетис
|30
|8
|10
|12
|40-48
|34
|15
|Вальядолид
|30
|7
|12
|11
|25-35
|33
|16
|Сельта
|30
|6
|12
|12
|28-35
|30
|17
|Эйбар
|30
|7
|8
|15
|31-47
|29
|18
|Мальорка
|30
|7
|5
|18
|29-50
|26
|19
|Леганес
|30
|5
|9
|16
|23-44
|24
|20
|Эспаньол
|30
|5
|9
|16
|26-49
|24