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Футбол в Испании

Мадридский "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и вышел на первое место в чемпионате Испании

Первый мяч у "Реала" забил Серхио Рамос, который благодаря голу вышел в лидеры среди защитников-бомбардиров чемпионата Испании
Футболисты "Реала" EPA-EFE/Juan Herrero
Описание
Футболисты "Реала"
© EPA-EFE/Juan Herrero

ТАСС, 22 июня. Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

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В составе "Реала" отличились Серхио Рамос (50-я минута, с пенальти), который через десять минут был заменен из-за повреждения, и Карим Бензема (70), у хозяев мяч забил Микель Мерино (83). Рамос забил 68-й гол в чемпионатах Испании и вышел на первое место среди защитников-бомбардиров турнира, опередив Рональда Кумана, выступавшего за "Барселону".

"Реал" одержал третью победу в чемпионате подряд, в турнирной таблице клуб вышел на первое место, набрав 65 очков, "Барселона" с тем же количеством очков идет на втором месте, уступая по дополнительному показателю (личные встречи). "Реал Сосьедад" не может выиграть третий матч подряд (два поражения и одна ничья), команда занимает шестую строчку, имея в активе 47 очков.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 24 июня примут "Мальорку", "Реал Сосьедад" в этот же день дома сыграет с "Сельтой", в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид30198357-2165
2Барселона30205569-3165
3Атлетико301313438-2252
4Севилья301410642-3052
5Хетафе30139839-2848
6Реал Сосьедад301451147-3847
7Вильярреал301451147-3847
8Валенсия301210841-4346
9Атлетик Бильбао301012833-2642
10Гранада301261237-3642
11Леванте301151437-4338
12Осасуна308111135-4635
13Алавес30981331-4535
14Бетис308101240-4834
15Вальядолид307121125-3533
16Сельта306121228-3530
17Эйбар30781531-4729
18Мальорка30751829-5026
19Леганес30591623-4424
20Эспаньол30591626-4924

 

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