Клопп: "Ливерпуль" доминировал в матче с "Эвертоном", но не создал много моментов

ТАСС, 22 июня. "Ливерпуль" владел преимуществом в матче чемпионата Англии по футболу против "Эвертона", однако не смог создать много моментов. Об этом рассказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

"Ливерпуль" и "Эвертон" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 30-го тура.

"Это был настоящий бой - интенсивная игра с физической борьбой, - сказал Клопп. — Мы не создали много моментов, хотя и доминировали большую часть игры. Реальный же шанс забить был у "Эвертона". Мы не были достаточно умны, чтобы использовать пространство".

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти отметил, что его подопечные были очень близки к победе. "Мы были очень близки к победе, но это была тяжелая и сложная игра, — сказал Анчелотти. — Мы сыграли хорошо. У нас были возможности забить в конце матча".

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 83 очка, на втором месте находится "Манчестер Сити" (60 очков, 29 матчей), "Эвертон" поднялся на 12-е место, имея в активе 38 очков.