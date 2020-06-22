На этапе NASCAR в гараже афроамериканского гонщика была обнаружена висельная петля

ТАСС, 22 июня. /ТАСС/. Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) проводит расследование появления в гараже гонщика Даррелла Уоллеса висельной петли во время этапа в Талладеге (штат Алабама). Об этом сообщает пресс-служба NASCAR.

Уоллес является единственным афроамериканским гонщиком в трех дивизионах NASCAR. Он активно выступает против расовой несправедливости после убийства Джорджа Флойда 25 мая. Уоллес был активным сторонником решения NASCAR запретить флаг конфедератов на организуемых ею мероприятиях и соревнованиях. Гонка в Талладеге должна была пройти в воскресенье, но была перенесена на понедельник из-за дождя.

"NASCAR сообщили, что в гараже машины под №43 (машина Уоллеса - прим. ТАСС) была обнаружена висельная петля. Мы злы и оскорблены этим отвратительным поступком, - говорится в заявлении. - Мы незамедлительно начали расследование и сделаем все от нас зависящее, чтобы определить ответственных лиц и исключить их из нашего спорта. В NASCAR нет места расизму, и этот акт только укрепляет нашу решимость сделать спорт открытым и радушным для всех".