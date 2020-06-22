Велогонщики Войнова и Дмитриев присоединились к национальной команде на сборе в Омске

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2016 в командном спринте Анастасия Войнова и обладатель бронзовой медали Игр в Бразилии в личном спринте Денис Дмитриев присоединились к сборной России по велотреку, которая с 10 июня находится на централизованной подготовке в Омске. Об этом сообщил ТАСС тренер национальной команды Владимир Хозов.

"Войнова и Дмитриев прилетели в Омск 21 июня, сегодня с утра они уже тренировались в тренажерном зале. Вечером выйдут на трек. Теперь можно говорить, что спринтерская сборная России практически в полном составе готовится к сезону", - сказал Хозов.

Чемпионат России по велотреку пройдет с 30 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге. Главным стартом осеннего сезона-2020 станет европейское первенство, которое планируется провести с 11 по 15 ноября в болгарском Пловдиве.