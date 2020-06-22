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СМИ: "Ливерпуль" намерен предложить за футболиста "Наполи" Кулибали €60 млн

Итальянский клуб просит за переход защитника €100 млн

ТАСС, 22 июня. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересован в приобретении сенегальского защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что "Ливерпуль" готов предложить за футболиста €60 млн, однако "Наполи" просит за переход защитника €100 млн. Также на Кулибали претендуют английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ.

Кулибали 29 лет, за Наполи он играет с 2014 года. Он является обладателем Суперкубка Италии, обладателем Кубка Бельгии в составе "Генка". За сборную Сенегала он принял участие в 33 матчах, отметившись одним забитым мячом, футболист сыграл три матча на чемпионате мира в России 2018 года.

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