Тренер молодежки "Ростова": наследие ЧМ-2018 должно дать толчок развитию футбола в России

"Для всех нас это большое событие! Слава господу, что России достался чемпионат мира. Это большое дело - под него было построено много баз, на которых могут тренироваться дети и юноши. Считаю, что это должно стать толчком для развития футбола в России", - сказал Тедеев.

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренер молодежной команды футбольного клуба "Ростов" Заур Тедеев считает, что наследие чемпионата мира - 2018 в России должно дать толчок развитию футбола в стране. Об этом он рассказал ТАСС.

"У нас база, на которой жили футболисты "Ростсельмаша" прошлых лет. Там есть корпус для проживания приезжих футболистов из академии и молодежного состава. У нас достаточно хорошие условия для нормального учебно-тренировочного процесса. По самой области есть подготовленные к чемпионату мира стадионы и в самом Ростове, и в регионе, например в Азове; на них мы тоже имеем возможность тренироваться, когда есть необходимость", - продолжил специалист.

Тренер молодежного состава "Ростова" отметил, что наличие таких стадионов очень помогает с точки зрения развития футболистов. "Там очень хорошие поля, для них это очень важно. Таких полей в мое время не было, поэтому я считаю, что наследие чемпионата мира - это большое подспорье для любого молодого игрока", - добавил собеседник агентства.

К ЧМ-2018 в Ростовской области были подготовлены шесть тренировочных полей и баз команд: стадионы "Олимп-2", "Локомотив", СКА и "Труд" в Ростове-на-Дону, "Торпедо" в Таганроге и стадион спорткомплекса имени Лакомова в Азове. На "Ростов-Арене" прошли матчи между сборными Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Также в этом городе состоялась встреча команд Бельгии и Японии в рамках 1/8 финала мирового первенства.

"На "Ростов-Арене" были матчи чемпионата мира, но пока нашим футболистам в большинстве своем не удалось сыграть там. Некоторые игроки из молодежного состава еще в прошлом сезоне попадали в заявку основной команды. Надеюсь, что в ближайшем будущем при нашем хорошем отношении и восприятии футболистов мы подготовим игроков для основного состава - это очень важно! Сегодня у нас есть Хорен Байрамян, надеюсь, что в будущем будут появляться и другие футболисты", - резюмировал Тедеев.