Тренер молодежного состава ФК "Ростов" признался, что еще не отошел от матча с "Сочи"

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Старший тренер молодежного состава футбольного клуба "Ростов" Заур Тадеев признался, что еще до сих пор не может забыть про матч Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи". Об этом он рассказал ТАСС.

Матч 23-го тура чемпионата России прошел в Сочи 19 июня и завершился победой хозяев со счетом 10:1. В составе "Ростова" на матч приехали игроки клубной академии, поскольку основная обойма футболистов находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых человек.

"Чем мы могли в этой ситуации соревноваться с ними, каковы были наши козыри? Это, в первую очередь, юношеский задор, который есть в каждом из них. На тот момент, когда мы вышли на поле, я боялся большого волнения - того, что они начнут допускать простые ошибки, прежде всего с точки зрения техники, даже несмотря на то, что футболисты в большинстве своем техничные. Могу сказать, что это удалось - мы забили мяч на первой минуте, считаю, что это произошло благодаря тому, что мы смогли достучаться до них и промотивировать их", - подчеркнул старший тренер молодежного состава "Ростова".

Вместе с тем специалист попытался объяснить ошибки в обороне, которые допускали его подопечные в игре против более опытных соперников. "Было очень много ошибок с точки зрения перестроений и взаимной подстраховки. Но это напрямую связано с тем, что некоторые футболисты впервые вышли друг с другом на поле. Команда не была сбалансированной, это не был молодежный состав - это была молодежка плюс юноши 2003 года рождения и один мальчик 2004-го, который остался в запасе", - добавил он.

"Наверное, кто-то подумал, что с точки зрения восприятия игры для них ничего сверх страшного не произошло, но лично для меня, как для тренера, это в принципе был очень тяжелый день. Честно вам скажу - я до сих пор не отошел от этого! Не потому, что я ждал чего-то сверхъестественного, я был возмущен этим, так как в голове не укладывается, как такое случилось в профессиональном футболе. Но, видите, в нашей лиге может случиться всякое..."

Тедеев объяснил, что он сказал игрокам после матча. "Я сказал, чтобы они правильно оценили произошедшее - их погрузили в профессиональные условия. Они должны понять, что это крупное поражение, что большего они не могли и сделать какие-то выводы. Я им пожелал, чтобы в их жизни больше никогда такого не произошло", - отметил он.